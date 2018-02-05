Женщин кусают в 1,8 раза реже.

Британские ученые в очередной раз доказали, что собаки кусают тех, кто и боится. При этом они выяснили - жертвами друзей человека чаще всего становятся люди с неуравновешенной психикой. Посвященный данному исследованию материал размещен в Journal of Epidemiology and Community Health, передает "Уралинформбюро".

Также в рамках опроса 694 жителей Чешира выяснилось, что мужчины попадают "на зуб" псам в 1,8 раза чаще представительниц слабого пола. В 3,3 раза больше вероятность получить укус у владельцев домашних питомцев, чем у тех, у кого их нет.

Больше чем в половине случаев собаки кусали людей, которых видели впервые. При этом, установили ученые, две трети пострадавших не обращаются к медикам, госпитализация требуется лишь 0,6% укушенных.

Чтобы избежать агрессии со стороны пса, исследователи рекомендуют сохранять спокойствие в присутствии животного.