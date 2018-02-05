Французы обвинили челябинский "Маяк" в выбросе рутения-106Сегодня в 16:38
- Текст
- Комментарии (1)
На предприятии создавали источник радиации.
Французская газета Le Figaro опубликовала результаты расследования, согласно которому в выбросе рутения-106 осенью 2017 года виноват южноуральский "Маяк". По мнению европейских специалистов, такой выброс изотопа мог быть результатом работы по производству другого изотопа – церия-144.
По данным издания, осенью "Маяк" производил его по заказу франко-итальянского детектора частиц Borexino. Ранее Французский Комиссариат по атомной энергии и Итальянский национальный институт ядерной физики разместили тендер на производство источника радиации стоимостью 5 миллионов евро. По данным сотрудника Комиссариата, "Маяк" был единственным предприятием, которое откликнулось на тендер, а также единственной в мире компанией, способной его изготовить.
Для производства требуемого источника радиации необходимо было переработать несколько тонн ядерного топлива. А возраст сырья не должен был превышать пяти лет. Международная комиссия считает, что выброс рутения-106 мог произойти при переработке 3-4-летнего ядерного топлива.
Осенью 2017 года после выброса изотопа "Маяк" сообщил в итальянский институт, что не сможет выполнить заказ на производство радиоактивного церия, так как "производственный процесс не позволил достичь необходимого уровня радиоактивности".
"Росатом", в состав которого входит "Маяк", отрицает причастность к выбросу рутения. Специальная комиссия проверила предприятия и не нашла следов изотопа. Не нашел нарушений на предприятии и Ростехнадзор. По слова представителей корпорации, "Маяк" много лет не занимается выделением из отработанного ядерного топлива рутения-106.
Ранее по теме:
Межведомственная комиссия не нашла на "Маяке" рутения-106
Ростехнадзор оправдал челябинский химкомбинат "Маяк"
"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и Гринпис
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Нашлись тоже эксперты! Комиссия, которая состоит из авторитетных европейских, смею заметить, экспертов, пришла к выводам, которые исключают участие Маяка в данном инциденте полностью!ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 20:00
Майк Тайсон приедет в Екатеринбург в конце февраля
На бой Сергея Харитонова.Сегодня в 19:47
45 школ столицы Урала больше не берут первоклассников
Лимит исчерпан.Сегодня в 19:32
"Нейтральным" россиянам МОК отвел место рядом с Узбекистаном
И Австрией.Сегодня в 18:51
В Японии военный вертолет рухнул вблизи со школой
Один человек погиб.Сегодня в 18:44
Преподавателя тюменского вуза подозревают в торговле оценками
За экзамены и курсовые.Сегодня в 18:39
В Екатеринбурге из-за школяров серьезно превышен эпидпорог по ОРВИ
Ситуация по области - в пределах нормы.Сегодня в 18:26
На Южном Урале угонщики избили до смерти свидетеля преступления
Им вынесли приговор.Сегодня в 18:23
Стал известен список предназначенных для ремонта автодорог Екатеринбурга
На 2018 год.Сегодня в 18:18
Три метра до нефтепровода: банда из Приангарья 2 года копала тоннель к трубе
Вручную.Сегодня в 18:07
Виновников "пьяных" ДТП лишат авто
Если разрешит Госдума РФ.Сегодня в 18:03
Предполагаемого лидера "черных" похоронщиков выпустили на свободу в Екатеринбурге
Под залог.Сегодня в 17:56
СибНИА готов раз и навсего закрыть свой авиационный учебный центр
По требованию прокуратуры.Сегодня в 17:40
Суд не вернул детей Юлии Савиновских
Несмотря на вменяемость.Сегодня в 17:26
Риелтор облапошила екатеринбуржцев на 12,7 миллиона рублей
Обещая дешевые квартиры.Сегодня в 16:57
Екатеринбургский ЭКСПО-парк хотят строить авторы "Ахмат-Тауэра"
И их конкуренты из 10 стран мира.
Главные новости
- Сегодня в 18:23Стал известен список предназначенных для ремонта автодорог Екатеринбурга
- Сегодня в 17:40Суд не вернул детей Юлии Савиновских
- Сегодня в 16:57Екатеринбургский ЭКСПО-парк хотят строить авторы "Ахмат-Тауэра"
- Сегодня в 16:15Церемония открытия ОИ-2018: где и во сколько смотреть
- Сегодня в 15:16Клиентов свердловских МФЦ поделили на избирателей и "остальных"
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.