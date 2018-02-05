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Французы обвинили челябинский "Маяк" в выбросе рутения-106Сегодня в 16:38

На предприятии создавали источник радиации.

Французская газета Le Figaro опубликовала результаты расследования, согласно которому в выбросе рутения-106 осенью 2017 года виноват южноуральский "Маяк". По мнению европейских специалистов, такой выброс изотопа мог быть результатом работы по производству другого изотопа – церия-144.

По данным издания, осенью "Маяк" производил его по заказу франко-итальянского детектора частиц Borexino. Ранее Французский Комиссариат по атомной энергии и Итальянский национальный институт ядерной физики разместили тендер на производство источника радиации стоимостью 5 миллионов евро. По данным сотрудника Комиссариата, "Маяк" был единственным предприятием, которое откликнулось на тендер, а также единственной в мире компанией, способной его изготовить.

Для производства требуемого источника радиации необходимо было переработать несколько тонн ядерного топлива. А возраст сырья не должен был превышать пяти лет. Международная комиссия считает, что выброс рутения-106 мог произойти при переработке 3-4-летнего ядерного топлива.

Осенью 2017 года после выброса изотопа "Маяк" сообщил в итальянский институт, что не сможет выполнить заказ на производство радиоактивного церия, так как "производственный процесс не позволил достичь необходимого уровня радиоактивности".

"Росатом", в состав которого входит "Маяк", отрицает причастность к выбросу рутения. Специальная комиссия проверила предприятия и не нашла следов изотопа. Не нашел нарушений на предприятии и Ростехнадзор. По слова представителей корпорации, "Маяк" много лет не занимается выделением из отработанного ядерного топлива рутения-106.

Ранее по теме:
Межведомственная комиссия не нашла на "Маяке" рутения-106
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1 комментариев из 1 | смотреть все
Аркадий Сегодня в 18:07

Нашлись тоже эксперты! Комиссия, которая состоит из авторитетных европейских, смею заметить, экспертов, пришла к выводам, которые исключают участие Маяка в данном инциденте полностью!

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