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Виновников "пьяных" ДТП лишат автоСегодня в 18:07

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Если разрешит Госдума РФ.

В России могут начать конфисковывать машины, у нетрезвых водителей, устроивших аварию. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, передает "Уралинформбюро".

Архангельское областное собрание депутатов предлагает добавить в первую часть статьи 104.1 УК РФ положение о конфискации транспортных средств у водителей, подвергнутых административному наказанию и нарушивших ПДД (ст. 264.1 УК РФ ). Лишение "колес" грозит виновникам "пьяных" ДТП, в которых погибли или были тяжело ранены люди.

Хотя данная тема неоднократно поднималась, единое положение о принудительном изъятии машин до сих пор не разработано - вопрос о конфискации транспортных средств каждый раз решается через суд. Чаще всего автомобиль оставляют владельцу, что, по мнению архангельских депутатов, повышает риск "дальнейшего нарушения им Правил дорожного движения".

Стоит отметить, что максимальное наказание по статье 264.1 составляет два года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.

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