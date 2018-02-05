На 2018 год.

В наступившем году власти Екатеринбурга потратят на ремонт городских улиц более 1,5 миллиарда рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщила председатель комитета по благоустройству мэрии Тамара Благодаткова.

По ее словам, 700 миллионов из этой суммы выделит область, 75,6 миллиона - город, а 737,7 миллиона поступят в казну мегаполиса из федерального бюджета.

Планируется, что на эти деньги дорожники, в частности, приведут в порядок улицы Умельцев, Пальмиро Тольятти, Высоцкого, Черепанова, Предельную, Селькоровскую, Титова (от 8 Марта до Селькоровской), Реактивную, Трактовую (от дома №10 до улицы Реактивной), а также "обновят" переулок Базовый (от дома №47 до автодороги по Сибирскому тракту), проспект Ленина (от 8 Марта до Карла Либкнехта) и некоторые участки Объездной дороги.

На ямочный ремонт дорог и "починку" полотна струйно-инъекционным методом мэрия уральской столицы потратит в текущем году 133,3 миллиона рублей.