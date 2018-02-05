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В Екатеринбурге из-за школяров серьезно превышен эпидпорог по ОРВИ Сегодня в 18:39

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Ситуация по области - в пределах нормы.

С 29 января по 4 февраля 2018 года в Екатеринбурге зарегистрировано 13 300 случаев ОРВИ. За счет детей 7-14 лет заболеваемость превысила эпидемический порог на 21%, сообщили "Уралинформбюро" в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Главе гордминистрации Александру Якобу направлено предложение об улучшении санэпидемиологической обстановки за счет УФ-облучения, а также дезинфекции и проветривания, в первую очередь в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях. Педагогам и медработникам, сотрудникам торговли, общественного питания и транспорта рекомендовано носить маски. Заболевших эпидемиологи советую отстранять от работы.

В целом по Свердловской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 1%. За минувшую неделю инфекцию подхватили 28 900 человек (+11% к показателю предыдущей недели).

На 2 февраля образовательный процесс был полностью приостановлен в пяти детских садах: два – в Камышловском районе, по одному – в Алапаевске, Арамиле и Верхотурье. Также на карантин закрыты 119 групп в 88 детских садах и 47 классов в 27 школах.

У 99 человек при лабораторной диагностике выделены вирусы негриппозной этиологии (аденовирус, РС вирус, риновирус и другие), а также возбудитель гриппа В.

Кроме того, зарегистрировано 592 случая заболевания пневмонией, в основном среди взрослых. При этом группой риска по воспалению легких остаются воспитанники ясельных групп младше двух лет.

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