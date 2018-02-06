45 школ столицы Урала больше не берут первоклассников05 февраля в 19:47
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Лимит исчерпан.
В Екатеринбурге 45 из 163 школ закончили прием заявлений на зачисление детей в первый класс - закончились места. Всего на 5 февраля 2018 года подано 14 100 заявок от родителей дошкольников. В целом по городу для будущих первоклассников, по данным управления образования, приготовлено 19 500 мест.
В числе школ завершивших набор первых классов-2018 в Верх-Исетском районе значатся 1, 11, 12, 23, 25, 29, 63, 69 и 184. В Железнодорожном - 4, 104, 122, 155. В Ленинском районе мест нет в образовательных учреждениях №№16, 19, 70, 159, 161, 181, в Кировском - в 35, 37, 47, 130, 165, 176. В Орджоникидзевском не попасть в школы №№46, 67, 100, 138, 144, 167, 178, в Октябрьском - в 13, 53, 76, 94 и 110. В Чкаловском окончен прием документов в школах №№ 18, 32, 39, 44, 61, 91, 180, 200, передает "Уралинформбюро".
В основном это "элитные" гимназии и лицеи, куда родители всеми правдами и неправдами пытаются запихнуть своих чад. Поэтому в ночь на 1 февраля в городе традиционно обрушивается сайт госулуг, через который можно подать документы, а очереди под окнами школ выстраиваются еще с глубокой ночи.
Чтобы попасть в желаемое заведение, многие "покупают" временную регистрацию или подделывают документы о прописке. В отношении одной из таких предприимчивых мам уже возбуждено уголовное дело.
Самые хитрые родители при записи через госуслуги по несколько раз "ошибаются" в номере свидетельства о рождении ребенка, подавая таким образом заявления в две-три школы сразу.
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