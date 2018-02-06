Роструд разрешил россиянам опаздывать на работу Сегодня в 08:37
- Текст
- Комментарии (1)
В плохую погоду.
Работодатели не имеют права наказывать сотрудников за опоздания в непогоду. Об этом заявил ТАСС заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
По его словам, в сложных погодных условиях транспорт довольно часто работает с перебоями, поэтому сотрудники вполне могут задержаться в пути по уважительной причине.
"Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям в таких случаях следует учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта", - добавил он.
Стоит отметить, что за последние несколько дней в Москве выпало рекордное количество осадков. Энергетики и коммунальные службы работают в авральном режиме, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
Из-за снегопада в Москве пострадали шесть человек
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Очередную . глупость придумали. Пусть ещё примут закон о том, что такое непогода для каждой местности. В Ё-бурге несильный ветер подует уже орут:"Караул, штормовой ветер!" А в Северном Казахстане на такой ветер внимания не обращают, там постоянные бураны и даже бураны не оправдание для опаздывающих на работу. И дороги там всегда чистили, невзирая на бураны. Я там жила в конце 80-х годов. Сейчас не знаю как там. Другой вопрос, что наказывать работника за опоздание по уважительной причине нельзя. А такими уважительными причинами могут быть те причины, которые были не по его вине. в т.ч. и плохая работа транспорта, что можно доказать. Например, стоял общественный транспорт по причине плохой уборки снега, работник опоздал-кто виноват? Непогода? Или отвратительная организация уборки снега местной властью? И что теперь, при каждом снегопаде сваливать всё на непогоду? Ай, как удобно, а заодно и способ дезорганизации производства и других сфер деятельности. Непогода виновата и все дела, можно дороги не чистить и на работу опаздывать. УРА, товарищи! В СССР почти на всех заводах на проходных "крокодилы" (как мы их называли) закрывались в определённое время. Это такие проходные были, как в метро. А потом хоть что делай около того закрытого крокодила если опоздал,никто не откроет, пока не напишешь объяснительную начальству и начальство подумает, как наказывать нарушителя дисциплины.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
Заморозившему ямальца полицейскому предъявили обвинение
Мужчина взят под стражу.Сегодня в 19:33
Средний Урал окутал смог
На 5 дней.Сегодня в 19:06
Сбивший насмерть пешехода водитель автобуса отправится в колонию
На 2 года.Сегодня в 18:47
Первая из обвиняемых по делу "Бухты Квинс" вскоре предстанет перед судом
Расследование в отношении Ассоновой завершено.Сегодня в 18:47
Стала известна дата выдачи первых FAN ID в Екатеринбурге
Болельщикам мундиаля.Сегодня в 18:23
"Это не случайно": загорелся таунхаус в "Бухте Квинс"
Площадь пожара – 150 "квадратов".Сегодня в 18:09
МВД РФ раскрыло секреты автоугонщиков
Как остаться при своем.Сегодня в 18:03
Водителю мусоровоза грозит 5 лет колонии за сбитого в Сургуте первоклассника
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 17:51
Труп мужчины нашли в екатеринбургском ЦПКиО
Пожилого.Сегодня в 17:47
Свердловские полицейские "пустили" протоколы на туалетную бумагу
Назначена проверка.Сегодня в 17:41
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибли 9 человек
Он столкнулся с грузовиком.Сегодня в 17:37
Роспотребнадзор припугнул свердловчан молоком с предприятия-призрака
Лучше не покупать.Сегодня в 17:25
Гособвинение запросит новый срок для Цыбко 15 февраля
Начинаются прения сторон.Сегодня в 17:17
Пострадавшие в югорской трагедии: "Власти о нас забыли"
Юным спортсменам нужна полноценная реабилитация.Сегодня в 16:51
Город в Зауралье остался без воды
Замерзают детские сады и школы.
Главные новости
- Сегодня в 18:47Первая из обвиняемых по делу "Бухты Квинс" вскоре предстанет перед судом
- Сегодня в 17:17Пострадавшие в югорской трагедии: "Власти о нас забыли"
- Сегодня в 16:27Родителям первоклассников Екатеринбурга приходится дважды подавать заявление
- Сегодня в 15:10Cиловики нагрянули в готовящий школьные обеды екатеринбургский комбинат
- Сегодня в 14:36Эвакуация машины в Екатеринбурге подорожала почти на треть
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.