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Роструд разрешил россиянам опаздывать на работу Сегодня в 08:37

В плохую погоду.

Работодатели не имеют права наказывать сотрудников за опоздания в непогоду. Об этом заявил ТАСС заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

По его словам, в сложных погодных условиях транспорт довольно часто работает с перебоями, поэтому сотрудники вполне могут задержаться в пути по уважительной причине.

"Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям в таких случаях следует учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта", - добавил он.

Стоит отметить, что за последние несколько дней в Москве выпало рекордное количество осадков. Энергетики и коммунальные службы работают в авральном режиме, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вот так Сегодня в 13:35

Очередную . глупость придумали. Пусть ещё примут закон о том, что такое непогода для каждой местности. В Ё-бурге несильный ветер подует уже орут:"Караул, штормовой ветер!" А в Северном Казахстане на такой ветер внимания не обращают, там постоянные бураны и даже бураны не оправдание для опаздывающих на работу. И дороги там всегда чистили, невзирая на бураны. Я там жила в конце 80-х годов. Сейчас не знаю как там. Другой вопрос, что наказывать работника за опоздание по уважительной причине нельзя. А такими уважительными причинами могут быть те причины, которые были не по его вине. в т.ч. и плохая работа транспорта, что можно доказать. Например, стоял общественный транспорт по причине плохой уборки снега, работник опоздал-кто виноват? Непогода? Или отвратительная организация уборки снега местной властью? И что теперь, при каждом снегопаде сваливать всё на непогоду? Ай, как удобно, а заодно и способ дезорганизации производства и других сфер деятельности. Непогода виновата и все дела, можно дороги не чистить и на работу опаздывать. УРА, товарищи! В СССР почти на всех заводах на проходных "крокодилы" (как мы их называли) закрывались в определённое время. Это такие проходные были, как в метро. А потом хоть что делай около того закрытого крокодила если опоздал,никто не откроет, пока не напишешь объяснительную начальству и начальство подумает, как наказывать нарушителя дисциплины.

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