В плохую погоду.

Работодатели не имеют права наказывать сотрудников за опоздания в непогоду. Об этом заявил ТАСС заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

По его словам, в сложных погодных условиях транспорт довольно часто работает с перебоями, поэтому сотрудники вполне могут задержаться в пути по уважительной причине.

"Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям в таких случаях следует учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта", - добавил он.



Стоит отметить, что за последние несколько дней в Москве выпало рекордное количество осадков. Энергетики и коммунальные службы работают в авральном режиме, передает "Уралинформбюро".

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