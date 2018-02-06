На землю.

Прокуратура Верхней Пышмы нашла нарушения ветеринарного законодательства об обращения с биологическими отходами в работе птицефабрики "Среднеуральская".

По данным прокуратуры, компания не соблюдала требования по карантину и обеззараживанию отходов, транспортировке сырья. С нарушением были огорожены территории системы удаления, обеззараживания, хранения и подготовки к использованию биологических отходов, рассказали "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Из-за грубых нарушений в районе птицефабрики могли распространяться опасные заболевания. Прокуратура привлекла компанию к штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, направлен иск в суд с требованием провести обеззараживание отходов. Заявление находится на рассмотрении.