При замене прав.

Автомобилистов с истекшим сроком водительских прав не будут повторно отправлять на экзамен на знание ПДД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений, не предусматривается", – отметили в ведомстве.

Ранее с такой просьбой в ГИБДД обратился Союз автошкол. Организация объяснила необходимость переэкзаменовки водителей тем, что многие получали права в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения был не таким строгим, как сегодня.

Услышав о инициативе автошкол, толпы автомобилистов с истекающим сроком годности водительских удостоверений ринулись в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД, чтобы успеть заменить документы до того, как будут приняты новые правила.

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