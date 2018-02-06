Газовое оборудование будут проверять ежегодноСегодня в 10:22
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Для безопасности россиян.
В федеральное законодательство внесены изменения, касающиеся периодичности проведения технического обслуживания газового оборудования в домах россиян. Теперь вся система газоснабжения дома, включая газовые приборы в квартирах, должна проверяться ежегодно. Делается это для усиления безопасности жителей газифицированных домов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".
"Исполнитель обязан осуществлять техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования", - говорится в постановлении Правительства РФ от 9 сентября 2017 года №1091.
Ранее, в соответствии с законодательством, специализированная организация АО "Екатеринбурггаз" осуществляла техническое обслуживание внутренних газопроводов, а также бытового газоиспользующего оборудования (если иное не установлено изготовителем этого оборудования) не реже 1 раза в 3 года.
Изменение частоты проверок газовых приборов продиктовано соображениями безопасности. Именно во время техобслуживания специалисты выявляют и оперативно устраняют неполадки в работе оборудования, которые могут стать причиной ЧП, ликвидируют утечки газа, пресекают нарушения правил газовой безопасности. Главная цель ревизии газовых приборов – обеспечить максимально возможную безопасность жителей газифицированных домов.
Игнорирование процедуры регулярного контроля за газовыми приборами несет необратимые последствия. Один безответственный потребитель в многоквартирном доме создает потенциальную угрозу для всех остальных. Именно поэтому при техническом обслуживании газового хозяйства дома важно обеспечить 100% охват.
Для граждан, уклоняющихся от регулярных проверок газового оборудования, предусмотрена административная ответственность в размере от 1 до 2 тысяч рублей. За повторное правонарушение гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей – от 10 до 30 тысяч рублей.
АО "Екатеринбурггаз" призывает жителей уральской столицы не игнорировать столь важную процедуру, как техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, и обеспечивать слесарям доступ в квартиры в обозначенный день. Графики техобслуживания заранее направляются в управляющие компании, объявления о дате и времени ТО размещаются на подъездах жилых домов. С графиком техобслуживания на текущий месяц, а также на текущую неделю можно ознакомиться на сайте "Екатеринбурггаза".
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