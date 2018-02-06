В Британии.

Жителю Британии, предположительно, удалось снять на видео стрит-арт-художника Бэнкси.

Ричард Тильсон из Кингстон-апон-Халла запечатлел на камеру показавшегося ему подозрительным мужчину в бейсболке и темных очках, сидевшего в кабине грузовика. Спустя несколько часов неподалеку от места съемок на разводном мосту была обнаружена растяжка с нарисованным мальчиком, вооруженным деревянным мечом, пишет Independent.

Позже это же изображение творец стрит-арта выложил в своем аккаунте в Instagram. Авторство еще двух рисунков в стиле Бэнкси, появившихся в Кингстон-апон-Халле в тот же день, неуловимый художник пока не подтвердил, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что исследователи из Лондонского университета королевы Марии считают, что под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингэм.