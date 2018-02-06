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Рецептурные лекарства в аптеках подорожаютСегодня в 11:20

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Если таблетки "уйдут" в магазины.

Фармацевты уверены в существенном росте цен на рецептурные лекарства. Они могут подорожать на 11-16%, если в России магазинам позволят торговать безрецептурными препаратами. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Российскую ассоциацию аптечных сетей.

Законопроект, разрешающий магазинам торговать лекарствами, прошел общественное обсуждение. 1 марта его планирует внести в правительство. Речь идет о базовом наборе лекарств: средства от аллергии, капли в нос. Законопроект должен увеличить доступность этих средств для потребителя, передает "Уралинформбюро".

С уходом части покупателей в магазины аптеки будут вынуждены компенсировать потерянную выручку. Это и приведет к удорожанию рецептурных лекарств, которые по-прежнему будут продаваться только в аптеках. При этом безрецептурные средства, напротив, могут упасть в цене – из-за конкуренции. Эксперты же считают, что продажа лекарств в супермаркетах приведет к росту случаев самолечения.

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