Тюменские врачи спасли жизнь 6-летней девочки с "Синдромом Рапунцель"Сегодня в 11:41
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Все началось с дурной привычки.
В областной больнице №4 в Ишиме из кишечника шестилетней девочки врачи извлекли инородное тело длиной 8 сантиметров. Опасный предмет оказался комком волос, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе больницы.
Ребенок страдал от так называемого "Синдрома Рапунцель". Девочка жевала и проглатывала свои волосы. В больницу она попала с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту.
"В моей практике это был первый случай, - рассказал врач-хирург Фарход Гиясов. - Заболевание чаще встречается у девочек с неврологическими нарушениями. Волосы скапливаются и образуют непроходимость. В данном случае это была непроходимость тонкого кишечника, осложненная перитонитом. Настоятельно советую всем, у кого дети имеют склонность жевать волосы, обратить на это внимание".
Ишимскую девочку выписали из хирургического отделения на 11 сутки после операции. Родителям порекомендовали обратиться с ребенком к психиатру, поскольку привычка жевать волосы может привести к рецидиву.
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