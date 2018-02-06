Все началось с дурной привычки.

В областной больнице №4 в Ишиме из кишечника шестилетней девочки врачи извлекли инородное тело длиной 8 сантиметров. Опасный предмет оказался комком волос, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе больницы.

Ребенок страдал от так называемого "Синдрома Рапунцель". Девочка жевала и проглатывала свои волосы. В больницу она попала с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту.

"В моей практике это был первый случай, - рассказал врач-хирург Фарход Гиясов. - Заболевание чаще встречается у девочек с неврологическими нарушениями. Волосы скапливаются и образуют непроходимость. В данном случае это была непроходимость тонкого кишечника, осложненная перитонитом. Настоятельно советую всем, у кого дети имеют склонность жевать волосы, обратить на это внимание".

Ишимскую девочку выписали из хирургического отделения на 11 сутки после операции. Родителям порекомендовали обратиться с ребенком к психиатру, поскольку привычка жевать волосы может привести к рецидиву.