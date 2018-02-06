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Путин одобрил штрафы за липовые билеты на матчи мундиаляСегодня в 11:49

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"Расценки" начинаются от 50 тысяч рублей.

Закон об административной ответственности за спекуляцию билетами на матчи чемпионата мира по футболу-2018 подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

За незаконную продажу билетов без заключения договора с FIFA или уполномоченными организациями, а также за изменение установленной стоимости "проходок" гражданам грозит штраф в размере 20-25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей. Юридическим лицам-правонарушителям придется заплатить от 0,5 до 1 миллиона рублей или приостановить деятельности на срок до 90 суток.

Продажа поддельных билетов гражданами будет караться штрафом в 50-70 тысяч рублей, должностных лиц накажут на 150-200 тысяч. Юрлица могут оштрафовать на 1-1,5 миллиона рублей и приостановить их работу на срок до 90 суток.

На конец января было подано почти 5 миллионов заявок на покупку билетов на игры мундиаля, почти половина из них поступила от россиян.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре игры группового этапа.

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