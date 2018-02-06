На 200 тысяч рублей.

ОАО "Российские железные дороги" признано виновным в нарушении законодательства о безопасности движения. Мировой судья судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга назначил компании штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Под угрозой была безопасность движения на железнодорожных переездах Шарташ - Усть-Аха, Шарташ - Челябинск, Екатеринбург - Курган и Екатеринбург - Называевская. Там имелись колеи глубиной более 6 сантиметров. Нарушалась также допустимая глубина в покрытии межрельсового пространства.

За последние дни это уже третий штраф, назначенный РЖД в Екатеринбурге. Ранее транспортную компанию признали виновной в загрязнении воды в столице Урала. А в вагоне-ресторане поезда "Екатеринбург-Приобье" вместо питьевой воды использовалась техническая.

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