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РЖД оштрафовали за колеи на переездах в Екатеринбурге Сегодня в 12:40

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На 200 тысяч рублей.

ОАО "Российские железные дороги" признано виновным в нарушении законодательства о безопасности движения. Мировой судья судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга назначил компании штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Под угрозой была безопасность движения на железнодорожных переездах Шарташ - Усть-Аха, Шарташ - Челябинск, Екатеринбург - Курган и Екатеринбург - Называевская. Там имелись колеи глубиной более 6 сантиметров. Нарушалась также допустимая глубина в покрытии межрельсового пространства.

За последние дни это уже третий штраф, назначенный РЖД в Екатеринбурге. Ранее транспортную компанию признали виновной в загрязнении воды в столице Урала. А в вагоне-ресторане поезда "Екатеринбург-Приобье" вместо питьевой воды использовалась техническая.

Ранее по теме:
Пассажиров поезда "Екатеринбург - Приобье" поили технической водой
РЖД оштрафовали за загрязнение воды в Екатеринбурге

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