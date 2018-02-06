И министром инвестиций и развития региона.

Межведомственная координационная комиссия по защите прав дольщиков в Свердловской области получила свежие силы. Указ об изменении ее состава подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинфомбюро" в департаменте информационной политики региона.

В обновленный список вошли министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, генеральный директор АО "Корпорация развития Среднего Урала" Сергей Киселев и первый заместитель председателя Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Бидонько, ранее возглавлявший областной минстрой.

Комиссия по защите прав дольщиков и пайщиков была создана губернатором в августе 2017 года. За это время завершено строительство 5 проблемных домов, что дало возможность 840 свердловчанам восстановить имущественные права. Сдан дом в ЖК "Березки" в Березовском, дом по улице Удовенко в Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге сданы долгострои по Червонной, Постовского и один из блоков таун-хаусов в ЖК "Западный".

Благодаря личному вниманию губернатора Куйвашева к проблемам дольщиков и пайщиков, за последние годы введено в эксплуатацию более 50 долгостроев, квартиры в которых получили почти 5000 человек. Опыт Свердловской области взят на вооружение другими субъектами РФ.