Пищевода.

Любители горячего чая рискуют заработать рак пищевода. К такому выводу пришли китайские ученые. Соответствующее исследование размещено в журнале Annals of Internal Medicine.

На протяжение девяти лет исследователи наблюдали за здоровьем 456 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. За это время у них был выявлен 1 731 случай онкозаболеваний пищевода, передает "Уралинформбюро".

Рак в пять раз чаще выявлялся у любителей горячего чая, ежедневно употреблявших алкоголь, и вдвое чаще у тех, кто курил.

Ученые считают, что напитки с температурой выше 65 градусов наносят внутренним органам ожоги, позже травмированные участки могут переродиться в злокачественные опухоли.