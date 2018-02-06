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Эвакуация машины в Екатеринбурге подорожала почти на третьСегодня в 14:36

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В регионе цены - без изменений.

Услуги эвакуатора в столице Урала подорожали на 363 рубля. Теперь за перемещение автомобиля вместо 1 286,2 рублей придется платить 1 649 рублей. Новые предельные тарифы утверждены региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Тарифы для других муниципалитетов Среднего Урала остались без изменений. В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе за эвакуацию придется заплатить 1 311 рублей. В Асбестовском, Белоярском, Малышевском, Рефтинском, Заречном городских округах и Верхнем Дуброво цены самые высокие – 1 700 рублей. Для всей остальной области тариф составляет всего 655 рублей, передает "Уралинформбюро".

Без изменений остались тарифы на хранение автомобиля на специализированных стоянках. Например, час для владельцев легковых автомобилей в Екатеринбурге обойдется в 33 рубля.

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