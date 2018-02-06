×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


1200 охранников Олимипады "дисквалифицировал" норовирусСегодня в 15:58

  • Текст

Им на смену пришли военные.

Свыше 1200 охранников XXXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане были сняты с работы из-за вспышки кишечной инфекции.

4 февраля 2018 года 41 секьюрити был доставлен в больницу с рвотой и диареей. У большинства их них врачи выявили норовирус. Последний очень заразен и может передаваться через воду или пищу.

В итоге более 1200 сотрудников охранной компании были отстранены от работы. На "боевом посту" их заменили порядка 900 военнослужащих, пишет AFP со ссылкой на организаторов Игр.

По факту массового заболевания ведется расследование, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что охранники жили не в Олимпийской деревне. Их разместили в молодежном учебном центре в Пхенчхане.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×