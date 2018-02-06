Им на смену пришли военные.

Свыше 1200 охранников XXXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане были сняты с работы из-за вспышки кишечной инфекции.

4 февраля 2018 года 41 секьюрити был доставлен в больницу с рвотой и диареей. У большинства их них врачи выявили норовирус. Последний очень заразен и может передаваться через воду или пищу.

В итоге более 1200 сотрудников охранной компании были отстранены от работы. На "боевом посту" их заменили порядка 900 военнослужащих, пишет AFP со ссылкой на организаторов Игр.

По факту массового заболевания ведется расследование, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что охранники жили не в Олимпийской деревне. Их разместили в молодежном учебном центре в Пхенчхане.