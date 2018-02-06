Юным спортсменам нужна полноценная реабилитация.

Семьи юных спортсменов, покалечившихся во время автокатастрофы в Югре, не могут получить квалифицированную медицинскую помощь для своих детей. Об этом "Уралинформбюро" рассказали родственники пострадавших.

Бабушка одного из подростков Рузалия Уткина утверждает, что ее внуку требуется полноценная реабилитация, возможно, даже трансплантация почки. А власти отправляют его только на санаторно-курортное лечение.

"Во время ДТП он выбил головой стекло и вылетел на дорогу, после чего долго сидел на снегу раздетый, без обуви. Застудил себя и заработал цистит. Долго не говорил мне об этом, стеснялся, все-таки большой уже. А у него одна почка с рождения, на ней сейчас кисты. Врачи говорят, что лучше уже не будет. Скорее всего, будем оформлять инвалидность", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, раньше власти помогали семье, но потом трагедия стала забываться, помощи стало меньше: "Летом внук был в санатории, и вот сейчас предложили ему до совершеннолетия (в феврале ему будет 18 лет) съездить по путевке "Мать и дитя".

Между тем, у юноши ишемическая астма. Плюс дают о себе знать сломанная во время трагедии бедренная кость и полученное сотрясение головного мозга.

На неоказание специализированной медпомощи пострадавшим в автокатастрофе детям жаловались и другие родители юных спортсменов. Вопрос о полноценной реабилитации подростков неоднократно поднимался семьями на встрече с главой СКР Александром Бастрыкиным. Председатель надзорного ведомства страны пообещал, что доложит о проблеме главе государства.

Пока решается вопрос с реабилитацией детей, родители жертв югорской трагедии вовсю обсуждают приговор, вынесенный сегодня четверым фигурантам уголовного дела по ДТП, случившемуся в декабре 2016 года.

Сегодня виновным в нарушении ПДД был признан водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов. Его приговорили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Марату Зайнуллину, управлявшему автобусом, в котором ехали дети, суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а его начальнику дал 1 год и 3 месяца. Директор спортшколы Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам принудительных работ.

"Мы в шоке. Мы думали, что шли к одному, а услышали другое. Да Саитханов понес наказание. Но мы ожидали большего. Раньше говорилось, что он получит больше 7 лет. Тарасовой вообще дали 11 месяцев. Человек за это время ничего не поймет. Я в ужасе от такого приговора", - заявила бабушка одного из пострадавших Софья Саморукова во время онлайн-включения в группе "Это Юганск, детка! Нефтеюганск" в соцсети "ВКонтакте".

По ее словам, обвиняемых в халатности сотрудников ГИБДД Башкирии также следует суду "наказать по совести".

Генеральная прокуратура также не согласна с приговором суда и планирует в ближайшее время его обжаловать. "В связи с тем, что позиция государственного обвинения относительно квалификации действий подсудимых Зайнуллина, Сидорука и Тарасовой, а также назначенной им меры наказания существенно отличается от решения суда в этой части, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о внесении апелляционного представления за подписью заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева", - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.



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