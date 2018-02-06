Замерзают детские сады и школы.

Треть жителей курганской Шумихи с 3 февраля остаются без воды. Порыв произошел на 300-миллиметровой трубе под улицей Пролетарской. Вода затопила ближайшие дома. 6 февраля руководство нескольких детских садов и школ отпустило учеников домой. Об этом жители сообщают в соцсетях.

"Уже просто невыносимо! Подвоз воды не организован! работы не ведутся! Очень тяжело семьям, где маленькие дети!!!", "а у нас теперь еще и батареи едва теплые и в садике тоже((", "старшеклассников распустили, а начальные классы не отпускают, нужно чтобы родители приехали забрали", "В детский сад сегодня не пустили, сказали воды нет!!!!!Куда ребятишек вести????В Водоканал или в Администрацию??????Какой - то ужас твориться!!!!", – в отчаянии пишут шумихинцы (орфография и пунктуация авторов – прим.ред.).

Как сообщил "Уралинформбюро" директор ООО "Водоканал Шумиха" Денис Менщиков, устранить аварию мешает твердый грунт. "На месте работает уже третий экскаватор. Первый сломался, потому что земля промерзла на два метра. Мы вызвали карьерный экскаватор из Мишино, но и он не справился. Сегодня пригнали специальную технику с гидромолотом, уже 20 минут работает", – сообщил он.

Ремонтные работы "Водоканал" планирует вести всю ночь, чтобы на следующий день вернуть воду в дома горожан. Причиной аварии, по мнению руководителя, стал износ чугунных труб.

"Вся сеть проблемная, мы неоднократно сообщали об этом. Понимаю, что единовременно все сделать, сложно. Можно было бы менять трубы поэтапно. Но администрация не дает абсолютно никакого финансирования на это", – рассказал Менщиков.

Тем временем предприимчивые горожане в соцсетях предлагают услуги по подвозу воды. По слухам, некоторые привозят куски льда с ближайшего болота.