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Роспотребнадзор припугнул свердловчан молоком с предприятия-призракаСегодня в 17:37

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Лучше не покупать.

Санврачи рекомендуют свердловчанам не покупать в магазинах ультрапастеризованное коровье молоко жирностью 3,2%, изготовленное ООО "Континент", со сроком годности до 31 марта 2018 года.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, данный продукт является фальсификатом. Он был обнаружен сотрудниками московского надзорного ведомства. На упаковке литрового пакета молока было заявлено, что производство молочной продукции находится в Ульяновске на улице Проезд Энергетиков, 5. Однако при проверке никакого ООО "Континент" по указанному адресу не оказалось.

Также санврачи установили, что у данного предприятия отсутствуют необходимые для такого вида деятельности коды ОКВЭД.

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