Лучше не покупать.

Санврачи рекомендуют свердловчанам не покупать в магазинах ультрапастеризованное коровье молоко жирностью 3,2%, изготовленное ООО "Континент", со сроком годности до 31 марта 2018 года.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, данный продукт является фальсификатом. Он был обнаружен сотрудниками московского надзорного ведомства. На упаковке литрового пакета молока было заявлено, что производство молочной продукции находится в Ульяновске на улице Проезд Энергетиков, 5. Однако при проверке никакого ООО "Континент" по указанному адресу не оказалось.

Также санврачи установили, что у данного предприятия отсутствуют необходимые для такого вида деятельности коды ОКВЭД.