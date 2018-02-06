Назначена проверка.

В уборной отделения полиции Каменска-Уральского посетителям в качестве туалетной бумаги предложены протоколы задержания. Документы с личными данными "в открытом доступе" обнаружил горожанин в участке по адресу Мичурина, 32. Видео из туалета он выложил в социальных сетях.

"Не рекомендуется оставлять свои документы в этом здании, так как ими могут подтереться", – отмечает блогер.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, руководством межрайонного отделения МВД по факту появления в Сети видео уже назначена служебная проверка. "В случае, если установят нарушение требований ведомственной нормативной базы со стороны должностных лиц, незамедлительно последуют необходимые меры реагирования с привлечением к дисциплинарной ответственности виновных", – рассказал он.

Похожий инцидент ранее произошел в одной из больниц Прикамья. В уборной там лежали медицинские карты пациентов. Их обнаружил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Омбудсмен сообщил о находке министру здравоохранения региона. Главного врача медучреждения вскоре освободили от должности.

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