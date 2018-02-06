МВД РФ раскрыло секреты автоугонщиковСегодня в 18:09
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Как остаться при своем.
Перечень средств и методик, применяемых российским автоворов широк, но на первых местах остается беспечность хозяев машин. Основные техники угона представители МВД РФ перечислили Газете.Ru.
Много лет подряд пальму первенства удерживает грубая физическая сила. Замки дверей и зажигания попросту взламывают с помощью так называемых "проворотов". Нередко, проникнув в салон через разбитое окно, угонщики заводят машину поддельным ключом или украденным у невнимательного владельца, например в ходе тест-драйва, оригиналом.
Дорогие иномарки уводят при помощи код-грабберов, умеющих эмулировать разрешающие сигналы автосигнализации и системы управления центральным замком (СУЦЗ). Так, у Toyota Corolla и Toyota Camry, самых угоняемых в России, воры меняют на свой радиомодуль СУЦЗ, находящийся под обшивкой задней правой стойки, разбив стекло, и таким образом попадают в салон.
Для управления работой двигателей используются электронные блоки с микропроцессорами, в которые заложена программа-взломщик. Для машин со штатным иммобилайзером применяют программаторы - подключенное к диагностическому разъему автомобиля такое устройство записывает данные другого ключа зажигания или смарт-ключа, с помощью которого злоумышленники могут запустить мотор, передает "Уралинформбюро".
Для удаленной аутентификации смарт-ключей в арсенале угонщиков есть радиоретрансляторы команд управления. Они состоят из блока обнаружения и эмулятора. Зона действия такого прибора может достигать 400 метров.
Обмануть автосигнализацию позволяют генераторы радиопомех ("глушилки"). Они перекрывают радиоканал передачи тревожных сообщений на брелок владельца или пульт охранной организации.
В качестве панацеи стражи порядка призывают заботиться об охраняемой парковке и расширенной страховке. Ну и конечно, не терять бдительности.
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