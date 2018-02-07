В несколько этажей.

Бард Александр Новиков прокомментировал пожар, произошедший 6 февраля в коттеджном поселке "Бухта Квинс".

"Сгоревшее помещение, оглашаемое вувузелами СМИ как – "загородный особняк барда Новикова", – является обычной временной бытовкой, в которой переодевались и хранили спецодежду рабочие. О причинах пожара сказать ничего не могу – это выяснит полиция. Могу сказать только, что в помещении этом бывать не доводилось. А собственником его является строительная компания, заканчивающая работы в "Бухте Квинс", - написал он на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Он уточнил также, что его дом цел и невредим и находится в другом месте.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", пожар в скандально известном коттеджном поселке начался около 15.10. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. Огонь охватил 150 "квадратов". По словам председателя ПЖСК "Бухта Квинс" Зили Булатовой, горел таунхаус, предназначенный для продажи.

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