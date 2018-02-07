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Старейший детсад получит в соседи парковкуСегодня в 08:40

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По воле мэрии Екатеринбурга.

Администрация Екатеринбурга разрешила обустроить большую автопарковку рядом с памятником эпохи конструктивизма — "домом-улиткой" на улице Малышева. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии, передает "Уралинформбюро".

Аукцион по сдаче участка площадью 2,7 тысячи квадратных метров в аренду состоится 22 марта. Начальная цена лота составляет 1 миллион 114 тысяч рублей. Победитель аукциона получит эту землю в аренду сроком на пять лет. При этом ему запрещено размешать на участке какие-либо капитальные строения.

Стоит отметить, что "дом-улитка", расположенный под боком у СИЗО-1, считается одним из первых детских садов, построенных в Свердловске в 30-х годах прошлого века. Он является частью архитектурного комплекса эпохи конструктивизма, возведенного для нужд Свердловского областного управления исправительных учреждений (ныне ГУФСИН).

Проект "дома-улитки" разработал знаменитый архитектор Сергей Захаров, создатель гостиницы "Большой Урал" и комплекса зданий Облисполкома на площади Труда. В данный момент в помещении памятника находятся турфирма, хостел и спортклуб.

В январе 2018 года искусствоведы из Тюмени провели экспертизу объекта. Они рекомендовали областному Управлению по охране и использованию объектов культурного наследия включить здание в реестр памятников. В данный момент оно находится в статусе "выявленного памятника", но в официальный в реестр ОКН пока не включено.

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