Итоги акции подведены.

В Зауралье подошла к концу акция "Онлайн-плательщик", которую проводили Энергосбытовая компания "Восток" и Единый расчетный центр "Прогресс". Ее тридцать третьим победителем стала Татьяна Евсевьева из Кургана.

Счастливая обладательница микроволновой печи поблагодарила энергетиков и отметила, что получить последний приз в акции для нее было вдвойне приятно и ценно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", в течение двух лет энергосбытовая компания и ЕРЦ "Прогресс" дарили призы жителям Кургана и области в рамках акции "Онлайн-плательщик". За это время счастливыми обладателями ноутбуков и полезной бытовой техники стали 33 клиента, своевременно оплачивающие электроэнергию и коммунальные услуги и передающие показания приборов учета через "Личный кабинет" на сайте АО "ЭК "Восток".

"Количество клиентов нашей компании, предпочитающих решать вопросы оплаты коммунальных услуг и передачи показаний приборов учета через интернет, год от года растет, — отметил генеральный директор АО "ЭК "Восток" Максим Ромашев. — Радует, что акция дала нам возможность поблагодарить абонентов за своевременность расчетов и высокую оценку сервиса "Личный кабинет". Подобные акции мы планируем проводить и впредь".