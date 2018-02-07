×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Финальный приз "Онлайн-плательщика" достался жительнице КурганаСегодня в 09:16

  • Текст

Итоги акции подведены.

В Зауралье подошла к концу акция "Онлайн-плательщик", которую проводили Энергосбытовая компания "Восток" и Единый расчетный центр "Прогресс". Ее тридцать третьим победителем стала Татьяна Евсевьева из Кургана.

Счастливая обладательница микроволновой печи поблагодарила энергетиков и отметила, что получить последний приз в акции для нее было вдвойне приятно и ценно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", в течение двух лет энергосбытовая компания и ЕРЦ "Прогресс" дарили призы жителям Кургана и области в рамках акции "Онлайн-плательщик". За это время счастливыми обладателями ноутбуков и полезной бытовой техники стали 33 клиента, своевременно оплачивающие электроэнергию и коммунальные услуги и передающие показания приборов учета через "Личный кабинет" на сайте АО "ЭК "Восток".

"Количество клиентов нашей компании, предпочитающих решать вопросы оплаты коммунальных услуг и передачи показаний приборов учета через интернет, год от года растет, — отметил генеральный директор АО "ЭК "Восток" Максим Ромашев. — Радует, что акция дала нам возможность поблагодарить абонентов за своевременность расчетов и высокую оценку сервиса "Личный кабинет". Подобные акции мы планируем проводить и впредь".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Как преобразится главный лесопарк Екатеринбурга.

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×