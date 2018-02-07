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Фонд "Металлург" потратит на благие дела 700 миллионов рублейСегодня в 10:28

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В год своего 30-летия.

В 2018 году на выполнение программ благотворительного фонда "Металлург" (основной благотворитель – Магнитогорский металлургический комбинат) будет направлено 697,4 миллиона рублей. Совет организации сохранил все основные направления работы: социальную поддержку пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, и прочее.

В полном объеме будут реализованы программы "Забота", "Луч надежды", "XXI век - детям Южного Урала", "Одаренные дети Магнитки", "Охрана материнства и детства", а также "Дружная семья", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Во дворце имени С.Орджоникидзе пройдут праздничные мероприятия к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, В них примут участие 1800 ветеранов.

Кроме того, концерты и вечера отдыха с участием депутатов городского собрания от ПАО "ММК" будут проводиться в канун праздников в микрорайонах города, на базе ТОСов и школ.

Стоит отметить, что в этом году благотворительному фонду "Металлург" исполняется 30 лет.

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