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Екатеринбург вошел в топ-10 туристических городов РоссииСегодня в 10:02

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Город посетили 2 миллиона путешественников.

Столица Урала вошла в десятку самых востребованных у туристов городов России. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе аналитического агентства "ТурСтат".

Возглавляют список Москва и Санкт-Петербург. В 2017 году туда приехало 21,6 и 7,5 миллиона туристов соответственно. Сочи посетили 6 миллионов гостей, Владивосток – 3 миллиона. В Казани побывало 2,7 миллиона туристов. На шестом месте топа Екатеринбург с 2 миллионами путешественников. 200 000 визитеров приехали на Урал из за рубежа. Также среди популярных городов Астрахань, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Суздаль.

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