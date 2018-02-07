И предотвратить самоубийство.

Страдающие депрессией используют в своем лексиконе определенный набор слов. Материалы исследования, проведенного британскими учеными, опубликованы в Clinical Psychological Science.

С помощью компьютерных технологий были обработаны несколько тысяч текстов сообщений на форумах, постов в соцсетях и онлайн-дневниках людей, которым официально был поставлен диагноз "депрессия", передает "Уралинформбюро".

Выяснилось, что авторы посланий используют прилагательные и наречия, выражающие негативные эмоции: "одиноко", "грустный" и "жалкий". В повествовании преобладают местоимения "я" и "меня", а вот "ты" или "они" встречаются крайне редко. Ученые отмечают, что подобная замкнутость на себе и своих ощущениях является верным признаком депрессии.

Пестрят депрессивные тексты и такими словами, как "всегда", "ничего", "никогда" и "абсолютно". Это обусловлено тем, что люди с тревожными расстройствами видят мир контрастно, без полутонов. Чаще к абсолютизму склонны потенциальные самоубийцы.

Исследователи надеются, что выявленные закономерности помогут обучить компьютеры обнаруживать людей в депрессии по их интернет-постам и разделять их по проблемам: низкая самооценка, перфекционизм или повышенная тревожность. Все это поможет находить возможных самоубийц.

Стоит отметить, что по последним подсчетам ВОЗ, депрессия отравляет жизнь 300 миллионам человек по всей планете.