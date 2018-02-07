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Данные 57 миллионов пользователей Uber похитили хакеры из США и КанадыСегодня в 11:54

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Их было двое.

Данные 57 миллионов клиентов Uber в октябре 2016 года похитили два хакера из США и Канады. Об этом в письменных показаниях заявил главный специалист по информационной безопасности компании Джон Флинн, сообщает Reuters.

По сведениям Флинна, около 25 миллионов пользователей, чьи данные пострадали в ходе кибератаки, живут в Штатах. Из них 4,1 миллиона – водители Uber.

Кроме того выяснилось, что компания заплатила хакерам выкуп в 100 000 долларов в обмен на удаление данных в рамках кампании по выплате премий за обнаружение уязвимости программного обеспечения. В правоохранительные органы Uber при этом обращаться не стала.

По этой же программе компания заплатила около 1,3 миллиона долларов сотням независимых хакеров, которые искали "дыры" в системе безопасности, передает "Уралинформбюро".

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