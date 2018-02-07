Для буйных болельщиков.

На время чемпионата мира по футболу на "Екатеринбург Арене" будет работать изолятор для особо буйных фанатов. Аналогичные помещения появятся на всех стадионах мундиаля, пишут "Известия со ссылкой на оргкомитет "Россия-2018".

Комнаты для нарядов полиции и "для раздельного содержания доставленных правонарушителей разного пола" были предусмотрены при проектировании служебных помещений. По нормативам на каждого задержанного должно приходиться не менее 4 квадратных метров пространства, также комнаты должны быть оснащены вентиляцией и приборами отопления, скамьей или диваном. Тем, кто будет задержан более чем на 2 часа, необходимо предоставлять питание, а "оставшимся" на ночь - постельное белье, матрасы и нары.

Следить за соблюдением всех этих требований собираются члены Общественной наблюдательной комиссии, передает "Уралинформбюро".

Болельщикам грозит наказание за пронос и использование пиротехники, попытку выбежать на поле или бросить туда что-либо, пребывание на стадионе "в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность". Штраф составляет от 3 до 10 тысяч рублей. Также в качестве наказания могут быть назначены обязательные работы до 160 часов с административным запретом на посещение матчей на срок от полугода до трех лет.

Матчи чемпионата мира по футболу будут проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Екатеринбург примет четыре июньские игры группового этапа.