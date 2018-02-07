Деньги пойдут на ее исследования.

МУП "Водоканал" готов потратить 933 тысячи рублей на исследования воды из Волчихинского водохранилища, из которого снабжается водой весь Екатеринбург. Тендер на исследовательские работы размещен на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Победитель аукциона должен будет изучить качество воды из источника в 2015-2017 годах и возможный риск для здоровья екатеринбуржцев. Также эксперты должны будут дать гигиеническую оценку воде после ее подготовки в разводящей сети города.

Заявки для участия в тендере принимаются до 14 февраля, подрядчика определят 19 февраля. Исследования должны быть проведены до 31 августа.