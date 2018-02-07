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Магнитогорск ворвался в десятку городов мира с самыми большими пробкамиСегодня в 13:39

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Наряду с Москвой.

Магнитогорск попал в ТОП-10 городов мира с самыми перегруженными дорогами. В рейтинге, составленном аналитиками INRIX, центр черной металлургии Южного Урала занял восьмое место, передает "Уралинформбюро".

Хуже ситуация из всех российских городов - только в Москве. Столица России закрепилась на втором месте мирового ТОПа. Москвичи в прошлом году проторчали в пробках около 91 часа, магнитогорцы - 73 часа.

В десятке самых "забитых" городов оказались Лондон, Богота, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Жители этих мегаполисов потеряли в дорожных заторах в среднем от 102 до 74 часов.

Столица Урала, где в прошлом году автомобилисты простояли в заторах около 51 часа, в списке INRIX удостоилась скромного 36 места.

Стоит отметить, что ранее Екатеринбург ворвался на 52-е место мирового рейтинга городов с самыми длинными пробками.

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