Доказали в Турции.

Пользу употребления аспирина при васкулогенной эректильной дисфункции доказали исследователи из университета "Медиполь" (Турция). Описание своего эксперимента они опубликовали в Renal and Urology News.

Ученые разделили мужчин, страдающих импотенцией и имеющих тромбоциты увеличенного объема, на две группы. Одна принимала ацетилсалициловую кислоту в качестве антитромбоцитарной терапии, а вторая - плацебо. Средний возраст представителей сильного пола был 47-48 лет, передает "Уралинформбюро".

Через шесть недель входившие в первую группу пациенты отметили явное улучшение эрекции.

Ученые считают, что ацетилсалициловая кислота уменьшает средний объем тромбоцитов, вырабатывающих тромбоксаны. Последние, в свою очередь, перестают работать как сосудосуживающее, исключая одну из причин импотенции.