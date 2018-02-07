Свиной.

В Курганской области началась циркуляция вирус гриппа А ("свиного гриппа"). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадроза.

За прошлую неделю в Зауралье зарегистрировано 4 629 случаев заражения ОРВИ, из них 2 483 случая пришлись на Курган. Больше всего заболевших среди детей до двух лет. Образовательные учреждения работают в штатном порядке.

Стоит отметить, вирусы гриппа пришли практически во все регионы УрФО. "Держится" пока только Челябинская область.

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