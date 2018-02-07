Про заснеженную "взлётку".

7 февраля авиакомпания "Аэрофлот" отменила вечерний рейс из московского аэропорта Шереметьево (SU1406) в столицу Урала, объяснив свое решение техническими причинами, возникшими "вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные".

Между тем в Кольцово из Шереметьево сегодня без каких-либо проблем приземлились несколько самолетов "Аэрофлота" (рейсы SU-1412, SU-1410, SU-1408).

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", нынешняя зима в Екатеринбурге стала самой малоснежной за последние годы. В январе осадков практически не было, традицию поддержал февраль.

В пресс-службе Кольцово агентству сообщили, что авиагавань работает в штатном режиме, взлетно-посадочные полосы всегда чистятся исправно.

В "Аэрофлоте" оперативно прокомментировать ситуацию с отменой екатеринбургского рейса не смогли и попросили "Уралинформбюро" отправить письменный запрос в пресс-службу. Можно лишь предположить, что из-за задержек рейсов в центральной части России у авиаперевозчика не хватает бортов и он их "режет" где только возможно.



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