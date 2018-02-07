Продлению "штрафной" скидки дали зеленый светСегодня в 15:36
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Чтобы не пенять на почтальонов.
Россиянам позволят продлевать срок скидки на оплату штрафа, если "письмо счастья" добиралось до адресата слишком долго. Соответствующие поправки в КоАП разработало МВД РФ. по поручению Конституционного суда и правительства. Законопроект размещен на regulation.gov.ru, передает "Уралинформбюро".
После принятия документа нарушитель ПДД, получивший "письмо счастья" позже, чем через 20 дней с момента вынесения постановления, по ходатайству сможет продлить срок скидки на оплату штрафа (дисконт можно получить в течение 20 дней с момента вынесения).
Конституционный суд признал необходимость поправок после обращения московского депутата Юрия Рейнхиммеля. Тот не успел воспользоваться скидкой на оплату штрафа за превышение скорости, зафиксированное камерой, так как слишком поздно получил по почте уведомление. Сначала парламентарий пытался добиться продления срока дисконта в ГИБДД и суде, но получал отказы, так как КоАП не предусматривает такой возможности. Затем Рейнхиммель обратился в КС, позже доработать административный кодекс поручил и первый вице-премьер Игорь Шувалов.
При этом на "Почте России" - основном операторе по доставке постановлений - автовладельцам рекомендуют подключать сервис по доставке электронных заказных писем. В этом случае все уведомления от госорганов приходят на указанную электронную почту, сводя к нулю риск неполучения документов.
Стоит отметить, что 65,8 из 108,7 миллиона вынесенных в 2017 году постановлений о штрафах были оплачены в первые 20 дней, а значит, со скидкой.
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