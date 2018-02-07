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Прорыв труб оставил жителей Асбеста без водыСегодня в 16:20

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Она вылилась на дороги.

Коммунальная авария оставила Асбест без воды. В ночь на 7 февраля из-за прорыва трубы диаметром 500 миллиметров затопило улицу Ладыженского. В городе закрыты пять детских садов и три школы, жители центрального района сидят без воды, пишут горожане в социальных сетях.

Фото: Александра Пьянкова/vk.com

Прорыв произошел на чугунной трубе протяженностью 1 километр, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Асбестовского городского округа. Участок трубопровода был перекрыт, из-за чего воды нет в домах в районе улиц Калинина, Челюскинцев, Физкультурников, Чапаева, частично Пархоменко. Утром ее дали на два часа, чтобы жители могли собраться на работу.

"До самой трубы мы пока еще не добрались. Задача в том, чтобы откопать чугунную трубу, она хрупкая, поэтому в зимних условиях нужно выполнять работы с особой осторожностью. На ликвидации последствий аварийной ситуации задействовано 18 человек и 6 единиц техники, в том числе, экскаватор, грейдеры, бойлер", – сообщила директор АО "Водоканал" Надежда Маслакова.

Назвать точные сроки устранения аварии в "Водоканале" не смогли.

Последние недели на Среднем Урале ознаменовались десятком серьезных коммунальных аварий. За ними пристально следят правоохранительные органы. Так, "ледниковый период" в Мартюше уже обернулся уголовным делом.

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