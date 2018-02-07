В новые дома.

Прокуратура выявила в Камышлове нарушения в реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства, компания "СК-Еврострой", строящая 2 дома для переселенцев на улице Олимпийской, не уложилась в сроки, прописанные в муниципальных контрактах. Организация должна была сдать объекты к 1 сентября 2017 года, но так этого и не сделала. В итоге 335 граждан из аварийного жилья до сих пор не переехали в новые квартиры.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений в адрес главы Камышловского городского округа и директора ООО "СК-Еврострой". Помимо этого, в отношении руководителя строительной компании возбуждены административные дела по двум статьям КоАП РФ: ст.17.7 (неисполнение законных требований прокурора) и по ч.2 ст.14.28 (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Также по выявленным фактам финансовых нарушений при исполнении контрактов надзорное ведомство направило материалы в следственные органы.