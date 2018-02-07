Свободный путь свердловским скорым проложат видеорегистраторыСегодня в 17:58
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По мнению Дёмина.
Видеорегистраторы на скорых заставят водителей уступать дорогу медикам. Снабдить все бригады соответствующей техникой рекомендовал руководству Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга начальник областного УГИБДД Юрий Дёмин.
"Если вы нам будете предоставлять видеоматериалы, подтверждающие, что машину скорой помощи, которая выполняет служебное задание с включенным световым и звуковым сигналом, не пропускают участники дорожного движения, мы сможем наказывать конкретных водителей", – сказал он.
За год в рамках 10 контрольных мероприятий сотрудники ГИБДД обнаружили более 120 водителей, не пропустивших скорые. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Проблему передвижения скорых по поручению главы региона Евгения Куйвашева с Дёминым обсудил министр общественной безопасности Среднего Урала Александр Кудрявцев. "Необходимо добиться прибытия скорой помощи в рамках нормативных сроков – 20 минут и исключить ситуации, когда автомобилям неотложки, движущимся со спецсигналами, создаются помехи в движении", – заметил Кудрявцев.
В ходе совещания было принято решение провести ряд тренировок для водителей карет скорых по правилам дорожного движения с использованием спецсигналов.
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