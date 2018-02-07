И тяжелые металлы.

Росприроднадзор по Тюменской области проверил окрасившуюся в красный цвет реку Молчанку, расположенную между поселком Новотарманский и деревней Молчаново.

В пробах воды, взятой из мелиоративного канала, специалисты ведомства обнаружили множество токсичных компонентов, солей и тяжелых металлов. В частности, были выявлены превышения по марганцу и железу, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального управления ведомства Марию Мартынчук.

Источник токсичных выбросов в реку пока не найден, но на заметке у Росприроднадзора уже есть конкретное предприятие. "Мы вызвали конкретное лицо на возбуждение дела для составления протокола, после этого в рамках него мы пойдем на предприятие, проведем исследование и определим соответствия тем компонентам, которые обнаружены в этом канале", - пояснила Мартынчук.

Стоит отметить, что первыми тревогу забили местные жители. Обнаружив в конце января, что вода в реке Молчанке приобрела красный оттенок, они стали выкладывать свидетельствующие об этом фотографии в соцсети, передает "Уралинформбюро".