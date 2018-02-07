В общественном транспорте Екатеринбурга.

В столице Урала пассажирам общественного транспорта будут ежедневно рассказывать интересные факты о всемирной выставке ЭКСПО. Делать это будут участники шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова и Андрей Рожков. Они уже записали специальные аудиоролики для трансляции в автобусах, трамваях и троллейбусах, передает "Уралинформбюро".

"Мы очень старались, долго репетировали и при поддержке #4Канал записали классные ролики. Интересно, как получилось? На следующей неделе покатаюсь на трамвае, послушаю", - написала на своей странице Instagram Михалкова.

Место проведения ЭКСПО-2025 станет известно в ноябре 2018 года после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на проведение форума претендуют Осака и Баку. Ранее за ЭКСПО боролся еще и Париж, но в конце января французские власти отказались от участия в конкурсе.