×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Пельмени" Юля и Андрей раскроют секреты ЭКСПОСегодня в 18:16

  • Текст

В общественном транспорте Екатеринбурга.

В столице Урала пассажирам общественного транспорта будут ежедневно рассказывать интересные факты о всемирной выставке ЭКСПО. Делать это будут участники шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова и Андрей Рожков. Они уже записали специальные аудиоролики для трансляции в автобусах, трамваях и троллейбусах, передает "Уралинформбюро".

"Мы очень старались, долго репетировали и при поддержке #4Канал записали классные ролики. Интересно, как получилось? На следующей неделе покатаюсь на трамвае, послушаю", - написала на своей странице Instagram Михалкова.

Место проведения ЭКСПО-2025 станет известно в ноябре 2018 года после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на проведение форума претендуют Осака и Баку. Ранее за ЭКСПО боролся еще и Париж, но в конце января французские власти отказались от участия в конкурсе.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «EXPO-2025»

Главные новости

Аналитика

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Как преобразится главный лесопарк Екатеринбурга.

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×