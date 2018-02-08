Законопроект внесен в Госдуму.

Депутат от "Единой России" Андрей Барышев внес в Госдуму РФ законопроект о возврате летнего времени. Парламентарий предлагает перевести часовые стрелки на час вперед для рационального использования светлого времени суток поздней весной, летом и ранней осенью.

Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, передает "Уралинформбюро". Автор считает, что перевод стрелок сэкономит ресурсы и укрепит здоровье россиян. Он ссылается на многочисленные обращения граждан с требованием вернуть летнее время и на выводы специалистов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с новой системой времяисчисления.

В партии Барышева не поддержали, передает ТАСС. Первый замруководителя фракции Андрей Исаев подчеркнул, что законопроект не был согласован с фракцией, и необходимости в его принятии нет.

Россия перешла на зимнее время 26 октября 2014 года.