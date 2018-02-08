×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Обледенелая "взлетка" оставила "Аэрофлот" без 19 самолетовСегодня в 09:21

  • Текст

У лайнеров повреждены лопатки двигателей.

Авиакомпания "Аэрофлот" объяснила, с чем связаны массовые отмены рейсов в российские города, в том числе на Урал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика, 19 из 150 среднемагистральных самолетов, имеющихся в парке компании, вышли из строя из-за некачественной очистки взлетно-посадочных полос во время сильных снегопадов в ряде российских аэропортов. Поэтому компания вынуждена уже несколько дней резать свою полетную "сетку".

В настоящее время технические специалисты перевозчика прикладывают максимум усилий для оперативного восстановления самолетов, лопатки двигателей которых получили повреждения отлетающими с земли фрагментами льда и плотного снега. "Введение в строй воздушных судов планируется в самое ближайшее время", - заявили агентству в компании.

Там также отметили, что во время неблагоприятных метеоусловий "Аэрофлот" приложил все усилия, чтобы максимальное количество рейсов было отправлено по расписанию, а задержки и переносы были для пассажиров минимальными.

Между тем, на 8 февраля "Аэрофлотом" вновь отменены 14 авиарейсов по России и за рубеж. Среди них два - на Урал и Прикамье. Так, в Магнитогорске сегодня не приземлился борт рейсом SU1428 (время отправления - 00:55) из Шереметьево, а в Большое Савино из того же столичного аэропорта не прибудет самолет рейсом SU1204 (время отправления - 18.00).

Стоит напомнить, что в уикенд в российской столице выпало рекордное количество осадков (в первые сутки - 64% от нормы). В трех столичных авиаузлах было задержано более 200 авиарейсов.

Ранее по теме:
Из-за плохо почищенной полосы "Аэрофлот" отменил рейсы на Урал и Прикамье
Пермяки и уральцы застряли в Шереметьево
Екатеринбуржцы не оценили шутку "Аэрофлота"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×