Обледенелая "взлетка" оставила "Аэрофлот" без 19 самолетовСегодня в 09:21
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У лайнеров повреждены лопатки двигателей.
Авиакомпания "Аэрофлот" объяснила, с чем связаны массовые отмены рейсов в российские города, в том числе на Урал.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика, 19 из 150 среднемагистральных самолетов, имеющихся в парке компании, вышли из строя из-за некачественной очистки взлетно-посадочных полос во время сильных снегопадов в ряде российских аэропортов. Поэтому компания вынуждена уже несколько дней резать свою полетную "сетку".
В настоящее время технические специалисты перевозчика прикладывают максимум усилий для оперативного восстановления самолетов, лопатки двигателей которых получили повреждения отлетающими с земли фрагментами льда и плотного снега. "Введение в строй воздушных судов планируется в самое ближайшее время", - заявили агентству в компании.
Там также отметили, что во время неблагоприятных метеоусловий "Аэрофлот" приложил все усилия, чтобы максимальное количество рейсов было отправлено по расписанию, а задержки и переносы были для пассажиров минимальными.
Между тем, на 8 февраля "Аэрофлотом" вновь отменены 14 авиарейсов по России и за рубеж. Среди них два - на Урал и Прикамье. Так, в Магнитогорске сегодня не приземлился борт рейсом SU1428 (время отправления - 00:55) из Шереметьево, а в Большое Савино из того же столичного аэропорта не прибудет самолет рейсом SU1204 (время отправления - 18.00).
Стоит напомнить, что в уикенд в российской столице выпало рекордное количество осадков (в первые сутки - 64% от нормы). В трех столичных авиаузлах было задержано более 200 авиарейсов.
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