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Приехали: инспекторам ДПС запретили отбирать "руль" у пьяных судей Сегодня в 10:12

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Позволено лишь составить рапорт.

Дорожно-патрульная служба ГИБДД лишилась права отстранять от управления автомобилем и направлять на освидетельствование судей. В России вступил в силу соответствующий приказ МВД, сообщает "Коммерсант".

Раньше автоинспекторы общались со служителями Фемиды, как и с другими категориями водителей. Например, могли проверить их на наличие алкоголя, составить в отношении судей протокол или отстранить их от управления машиной.

Стоит отметить, что такой же порядок, согласно приказу, действует сейчас и в отношении прокуроров. При нарушении ими правил дорожного движения автоинспектор может лишь составить рапорт и передать его своему руководителю, а тот уже, если сочтет нужным, передаст материалы в надзорное ведомство, передает "Уралинформбюро".

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