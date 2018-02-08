Скончался во сне.

Один из основоположников современного Интернета, основатель Electronic Frontier Foundation Джон Перри Барлоу скончался на 71-м году жизни.

"С разбитым сердцем мы должны объявить, что основатель EFF, дальновидный и постоянно вдохновлявший нас Джон Перри Барлоу спокойно скончался во сне сегодня утром", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Барлоу стал одним из основателей EFF, которая занималась защитой прав пользователей новых технологий связи, в 1990 году. Свою миссию он видел в том, чтобы сделать Интернет миром, в котором нет различий по расе, вероисповеданию и социальному положению, передает "Уралинформбюро".