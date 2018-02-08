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Покупатель суперблатного номера в Абу-Даби получил три года тюрьмыСегодня в 10:07

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За фиктивную оплату.

Суд Абу-Даби накануне приговорил местного бизнесмена к трем годам тюремного заключения за подделку банковского чека. В 2016 году он расплатился им на местном аукционе по продаже "красивых" автомобильных номеров, сообщает "Уралинформбюро".

В ходе аукциона цена за номер "Абу-Даби 1" поднялась с 1 миллиона до 31 миллиона дирхам (8,5 миллиона долларов). Он достался 31-летнему жителю ОАЭ. В дальнейшем выяснилось, что выписанный им банковский чек является фикцией.

Как заявил осужденный, он был готов пойти на все ради такой покупки.

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