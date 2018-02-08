В умеренных количествах.

Биологи из США нашли пользу в употреблении пива. Оказалось, что пенный напиток может оказать пользу в борьбе с диабетом, лишним весом и повышенным давлением. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, передает "Уралинформбюро".

Ученые объяснили пользу пива содержащимся в нем веществом ксантогумол. Исследование, традиционно, проводилось на мышах. Их посадили на "жирную" диету и довели до проблем со здоровьем. Часть животных получала гидрогенизированные производные ксантогумола. Эта группа грызунов стала устойчивее к диабету, быстрее насыщалась и меньше ела.

В исследование подчеркивается, что пользу пиво приносит только при умеренном его потреблении.