Круглосуточно.

На каждый квадратный метр земной поверхности ежедневно "выпадает" 800 миллионов вирусов и чуть меньше бактерий. К такому выводу пришли ученые Университета Британской Колумбии. Материалы исследования нижних слоев атмосферы размещены в The ISME Journal, передает "Уралинформбюро".

Вирусы поднимаются в атмосферу на высоту до трех километров, смешиваясь с пылью и частицами морской соли, и уже там путешествуют с континента на континент.

Чтобы установить точное число микроорганизмов, сыплющихся с неба, исследователи смонтировали в испанских горах Сьерра-Невада, через которые проходит глобальный пояс пыли, два сборника для аэрозолей. Ежедневно в них попадали почти миллиард вирусов и миллионы бактерий. При этом последних было в 441 раз меньше.

Ученые считают, что атмосфера является своеобразным банком разнообразия вирусов. Оказавшись в новой экосистеме, возбудители инфекций влияют на адаптивные способности ее обитателей.